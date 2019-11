David Villa clubeigenaar in Queens in New York

Barcelona zet Catalaanse vlag op shirt

18:09 FC Barcelona heeft weer een nieuw shirt gepresenteerd. Frenkie de Jong, Lionel Messi, Luis Suárez en de andere spelers van de Spaanse kampioen gaan in sommige wedstrijden voetballen in een geel tricot met vier rode strepen daar schuin overheen, een verwijzing naar de Catalaanse vlag. Het is al het vierde shirt dat Barcelona voor dit seizoen op de markt heeft gebracht.