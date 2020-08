Davies slaat training Bayern München over in aanloop naar duel met Barcelona

Alphonso Davies heeft woensdag de training van Bayern München overgeslagen. De linksback heeft lichte spierklachten. Trainer Hansi Flick verwacht dat de 19-jarige Canadees vrijdag op tijd fit is voor de kwartfinale tegen FC Barcelona in de Champions League.

Davies heeft een sterk seizoen achter de rug. Bayern München kan hem vrijdag goed gebruiken. Want Lionel Messi, de grote vedette van Barcelona, valt graag aan over de rechterflank. Mocht Davies toch niet kunnen spelen, dan is Lucas Hernández zijn waarschijnlijke vervanger.



Bayern München is op trainingskamp in Lagos. De ploeg vertrekt donderdag vanuit de Algarve richting Lissabon, waar het duel met Barcelona wordt gespeeld.



