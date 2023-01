Daviscup beëindigt al na vijf jaar de samenwerking met bedrijf van Gerard Piqué

Bekerheld De Treffers mag uurtje eerder stoppen met werk voor tv-optreden: ‘Ik moet het allemaal nog verwerken’

In Groesbeek is woensdagavond een nieuwe bekerheld geboren. Willem den Dekker van De Treffers maakte tegen Cambuur de winnende goal in dat duel (1-0). Het was alweer zijn derde goal tegen een profclub: ,,Ik ben het allemaal nog even aan het verwerken.”

12 januari