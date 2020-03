Daviscupteam wacht uitwedstrijd tegen Uruguay

Ajacied Labyad klaar voor rentree bij herstart eredivisie

18:28 Als de eredivisie in april wordt hervat, kan Ajax-trainer Erik ten Hag weer een beroep doen op Zakaria Labyad. De aanvaller liep november vorig jaar tijdens een uitwedstrijd tegen Lille in de Champions League een scheurtje in een meniscus op. Inmiddels is Labyad van die blessure volledig hersteld.