Davy Klaassen keert terug bij Ajax

De 27-jarige Klaassen maakte in 2018 de overstap van Everton naar Bremen, voor een bedrag van rond de 13,5 miljoen euro. Bij de Duitse club maakte de middenvelder in 81 wedstrijden 16 doelpunten en noteerde hij 13 assists. Klaassen wist zich vorig seizoen met Werder Bremen ternauwernood op het hoogste niveau te handhaven.



Klaassen doorliep vanaf 2004 de jeugdopleiding bij Ajax. In 2017 stond hij met het eerste elftal van de Amsterdammers in de finale van de Europa League.