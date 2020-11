Davy Klaassen: ‘Liverpool wat verzwakt, maar nog steeds een Europees topteam’

Ten Hag stelde zich niet zo bezig te houden met de favorietenrol en wees naar de recente Champions League- en Premier League-titel van Liverpool. ,,Natuurlijk heb ik meegekregen dat ze veel geblesseerde spelers hebben. Maar dat ze weer bovenaan staan in Engeland, zegt volgens mij alles. De structuren zijn nog hetzelfde. De hand van de staf is nog steeds zichtbaar.”

Ajax verloor vorige maand in eigen huis met 0-1 van Liverpool. De Amsterdammers kregen voldoende kansen op een doelpunt of meer, maar bleven met lege handen. Ten Hag: ,,Als we moediger waren geweest, had er denk ik meer ingezeten. Zo hadden we denk ik ook meer kansen kunnen creëren.”

Blind

Tijdens de enige nederlaag van Ajax in de afgelopen twee maanden posteerde Ten Hag verdediger Daley Blind op het middenveld. De oefenmeester liet in het midden of zijn defensieleider op Anfield opnieuw als middenvelder zal fungeren. ,,We zijn nu wel beter op elkaar ingespeeld. Dat zie je ook omdat het team beter presteert.”

Blind is met Ajax ‘gewoon’ meegevlogen naar Liverpool. De international liet het uitduel met Emmen zaterdag nog schieten omdat hij ziekjes was. Ten Hag liet weten na de training vanavond te zullen bepalen of Blind en ook de niet okselfrisse Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch inzetbaar zijn tegen Liverpool. De verwachting is wel dat het trio aan de aftrap zal verschijnen.

