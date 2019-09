De 10.000 uren-regel? Onzin!

Tuurlijk, tuurlijk, het kan nog mis. Maar zonder valpartijen, ziektes of inzinkingen lijkt de winnaar van de Vuelta a España al bekend. Volgende week rijdt er een ex-schansspringer in de rode leiderstrui rond in Madrid.



Dat kon er ook nog wel bij. Dit wielerseizoen is dronken. Champagne, tequila, een flesje barolo, een treetje pils en een fles wodka: alles zit erin. Het hele jaar al gebeuren er dingen die helemaal niet kunnen. Een veldrijder zette de boel op stelten in het voorjaar – hoe Mathieu van der Poel de Gold Race won snap ik nog steeds niet. Wout van Aert deed er doodleuk nog een schepje bovenop. Een Colombiaans jochie van 22 won de Tour de France en naar Eddy Evenepoel kon je alleen maar staren met je kinnebak op je knieën. Mijn god, drie jaar geleden was hij nog voetballer. (Is er toch nog een PSV’er met Europees succes.)