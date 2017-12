De 17 perfecte pijlen van Mighty Mike in 2012

Door David Hessing



In de jaren negentig was het de heilige graal van het darten. De 9-darter. Een beetje wat de Sumatraanse grondkoekoek is voor vogelspotters. John Lowe had er ooit eentje gegooid, zo vertelde de overlevering. De eerste op tv geregistreerde 9-darter was dat, midden jaren tachtig. En Paul Lim natuurlijk. De Singaporese Amerikaan dankt vandaag de dag nog steeds zijn bekendheid aan zijn 9-darter op het WK in 1990. Niet gek ook. In een tijdsbestek van bijna twee decennia was Lim de enige die voor het oog van de televisiecamera een perfecte leg wist te gooien.



Dus elk jaar, wanneer er even niets te beleven viel op het WK, zond de BBC maar weer de historische 9-darter van Paul Lim uit. Op veler verzoek overigens. Voor hele generaties dartfans is die leg van Lim de oermoeder van alle 9-darters. Zelfs zijn opponent in die wedstrijd, de weerloze Ier Jack McKenna, is een beroemdheid in de sport dankzij Lim.