De Achterhoekse korfbalderby is terug: 'Hopelijk blijven duels als deze'

BORCULO - Een korfbalwalhalla kun je de Achterhoek anno 2017 moeilijk noemen, met maar een handjevol clubs. Toch is er reden voor optimisme. De Achterhoekse korfbalclash tussen Olympia'22 uit Borculo en WIKO Winterswijk dit seizoen namelijk in ere hersteld.

Snijd het onderwerp 'wedstrijdkorfbal' aan en de ogen van Olympia'22- aanvoerder Nadine Hork (26) beginnen te twinkelen. Twee seizoenen lang had haar club geen eerste team in de competitie, simpelweg omdat er niet genoeg spelers meer waren die er écht voor wilden gaan. Noodgedwongen speelde ze daarom twee jaar lang 'breedtekorfbal', op recreatieniveau. Dit seizoen staat Olympia'22 er weer, met vooral een sterke aanwas uit de jeugd.

Achterhoekse derby

Achterhoekse derby

De wedstrijd tussen Olympia'22 en WIKO kan als een van de weinige korfbalderby's in de Achterhoek betiteld worden. In vervlogen tijden speelden beide teams in de tweede klasse, maar heden ten dage is dus zelfs een treffen in de vierde klasse geen vanzelfsprekendheid meer.

„De situatie voor het korfbal in de Achterhoek is niet best", beaamt haar collega aan WIKO-zijde Marloes Evers (35). De Winterswijkse aanvoerder vertelt dat het moeilijk is om als korfbalclub in een relatief kleine stad nieuwe leden aan te trekken. "Je ziet dat de jeugdleden vooral kinderen zijn van oudere leden. We hebben ook pas een schoolkorfbaltoernooi gehouden. Iedereen zei dat ze het leuk vonden, en dan zeg je: kom, word lid! Maar hoeveel nieuwe leden hou je er aan over? Eén jongen!"

Rooskleurig

Gebrek aan jeugd is er in Borculo juist niet. Olympia'22 staat er goed op met drie seniorenteams en ook ploegen in alle leeftijdscategorieën. Tegen de verdrukking in bloeit de korfbalclub juist op, als een van de weinige in de regio. Hork: "Ik denk dat de betrokkenheid van iedereen bij de club daarmee te maken heeft. Ouders worden actief betrokken bij activiteiten van de club en ze raken zo enthousiast. Mensen van de club maken altijd even een praatje, er is een app-groep voor de ouders, er wordt een bonte middag georganiseerd."

Kansloos

Met Frans-Willem Niesink als trainer van het eerste team is bovendien gekozen voor een trainer van buiten Olympia en zijn lessen werpen vruchten af. Eerder dit seizoen, op het veld, zegevierde WIKO nog, zondag waren de Winterswijkers kansloos: 15-7. Ondanks de nederlaag is WIKO-aanvoerder Marloes Evers blij met de terugkeer van Olympia in de vierde klasse. "Natuurlijk, het is ook een uitdaging als je buiten de Achterhoek, bijvoorbeeld Maastricht, moet reizen voor wedstrijden. Maar ik hoop dat duels zoals deze nu blijven."

