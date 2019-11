De arts van Sky sjoemelde met de regels en vond het doodnormaal

Slot geniet in Kazachstan van AZ: ‘Deze gasten hebben heel veel zelfver­trou­wen’

7 november Voor het begin van de uitwedstrijd tegen FC Astana in de Europa League legde AZ-coach Arne Slot uit dat zijn ploeg "echt niet" opnieuw met 6-0 zou gaan winnen van de kampioen van Kazachstan. ,,Nou, dat is uitgekomen, want het werd 5-0", grapte de succesvolle trainer bij FOX Sports.