De Australian Open is één ronde oud: deze favorieten sloegen zich vandaag (niet) naar de volgende ronde

De eerste ronde in het vrouwentoernooi van de Australian Open zit erop. Gisteren plaatste thuisfavoriete en nummer één van de wereld Ashleigh Barty zich al. Ook Naomi Osaka kan zich al ruim een etmaal opmaken voor haar tweederondepartij.

De Britse tennisster Emma Raducanu heeft haar debuutpartij op de Australian Open gewonnen. Ze schakelde de Amerikaanse Sloane Stevens uit in drie sets: 6-0 2-6 6-1. Vorig jaar won Raducanu als qualifier de US Open, maar daarna had ze amper nog een partij gewonnen.

Raducanu, pas 19, won de finale van de US Open van een andere qualifier, de even oude Laylah Fernandez. De Canadese bleef in Australië in de eerste ronde steken. Fernandez liet zich met 6-4 6-2 verrassen door de Australische Maddison Inglis, de nummer 133 van de wereld, die met een wildcard was toegelaten tot het toernooi.

Er zitten na de eerste ronde geen Nederlandse vrouwen meer in het toernooi. Na de uitschakeling van Arianne Hartono gisteren, ging ook Arantxa Rus vandaag onderuit. Net als Hartono stond Rus grote delen van de partij voor, maar dolf ze uiteindelijk in drie sets het onderspit.

Voormalig finaliste Petra Kvitova overleefde de eerste ronde evenmin. De Tsjechische tennisster pakte slechts vier games tegen de Roemeense Sorana Cirstea. Het werd 6-2 6-2 voor de nummer 38 van de wereld. De 31-jarige Kvitova was dit jaar als 20e geplaatst. Ze reikte in 2019 nog tot de eindstrijd in Melbourne, die ze verloor van Naomi Osaka.

Voor tennisster Angelique Kerber zit de Australian Open er alweer op. De Duitse drievoudig grandslamkampioene verloor op haar verjaardag (34) in de eerste ronde van Kaia Kanepi uit Estland: 4-6 3-6. Kerber zag de bui al enigszins hangen: door een coronabesmetting kon ze niet deelnemen aan voorbereidende toernooien.

De als derde geplaatste Garbiñe Muguruza, die op haar beurt in 2020 de finale haalde, wist haar eerste partij wel te winnen. In de Rod Laver Arena was de Spaanse in twee sets te sterk voor de Française Clara Burel: 6-3 6-4. Muguruza stond in de tweede set met 5-2 voor en benutte pas haar vijfde wedstrijdpunt, op de service van Burel. Door de overwinning van Muguruza heeft de hele top-8 van de plaatsingslijst de eerste ronde overleefd.