De avondrace in de woestijn van Bahrein heeft best wat te bieden

Track RecordBij elke race op de Formule 1-kalender neemt AD Sportwereld het circuit onder de loep, belichten we de prestaties van Max Verstappen en kijken we naar hoe het er vorig jaar ging. Vandaag deel 15 van 2020: het Sakhir Circuit in Bahrein. Verslaggever Rik Spekenbrink zet alles op een rij.

Cijfers en feiten

Het was Bernie Ecclestone die de Formule 1 in 2004 kennis liet maken met het begrip woestijnrace. Hij zag in het Midden-Oosten een gat in de markt voor de autosport en kreeg gelijk: waar in de loop der jaren traditionele circuits het water aan de lippen hadden, doen ze in Bahrein en de Emiraten niet moeilijk over het verlengen van contracten met de Formule 1. Ook al zijn de tribunes soms half leeg. De sport is een middel voor de oliestaten. Volgend jaar wordt ook Saoedi-Arabië toegevoegd aan de kalender.

Volledig scherm Het circuit van Sakhir. © ANP

En het moet gezegd: Bahrein heeft de racefans best wat te bieden. Zeker sinds de wedstrijd sinds 2014 in het donker wordt verreden. Behalve mooie plaatjes gebeurt er ook vaak wel wat op de door erkend circuitontwerper Hermann Tilke getekende baan. Die is 5,4 kilometer lang, telt 15 bochten en vraagt veel van de banden. Normaal gesproken is Bahrein de tweede of derde of race van het seizoen, corona gooide de kalender van 2020 op de schop.

Hoe presteerde Max er?

Matig, voor zijn doen. Van alle circuits waar Verstappen ten minste vijf keer van start ging, scoorde hij in Bahrein de minste punten: 20. Red Bull Racing heeft het de laatste jaren sowieso zwaar op het Sakhir Circuit. Sebastian Vettel won er in 2013 en 2014 nog wel, daarna waren het Mercedes (4 zeges) en Ferrari (2) die de lakens uitdeelden.

Alleen in 2016 en 2019 haalde Verstappen de finish in Bahrein. Drie keer viel hij uit met pech of schade. Zijn vervelendste herinnering dateert van 2018, toen het in de vrije training en kwalificatie al goed mis ging. In de race probeerde Verstappen - gestart vanuit het achterveld - snel de schade te herstellen, toen hij daarmee Lewis Hamilton toucheerde en met een lekke band en andere schade de strijd moest staken. Vorig jaar werd Verstappen vierde.

Wat gebeurde er vorig jaar?

Een hoop, eerlijk gezegd. De eerste zes ronden waren smullen, met felle duels tussen beide Ferrari’s en beide Mercedessen, tussen Carlos Sainz en Max Verstappen. Na die schermutselingen leek Sebastian Vettel de beste papieren te hebben om de race te winnen. Maar hij werd ingehaald, eerst door teamgenoot Charles Leclerc en vervolgens door Hamilton. In diens rug spinde Vettel, wat hem een podiumplek kostte.

Maar ook Leclerc kon Ferrari de zege niet brengen. ‘Er is iets vreemds met de motor’, riep de Monegask in rondje 48. Voordat zijn team in kaart had wat het probleem was, had Hamilton hem al te pakken. Valtteri Bottas passeerde ook, Leclerc haalde alleen het podium doordat de race achter de safety car finishte, nadat beide Renaults tegelijkertijd waren uitgevallen. Max Verstappen werd daardoor net vierde, maar erkende dat een podiumplek ook niet verdiend was geweest.