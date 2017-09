De Bakker opent Davis Cup-duel in Den Haag

Dramatische start voor titelverdediger Luiten op KLM Open

13:46 Joost Luiten is tamelijk dramatisch begonnen aan het KLM Open. De titelverdediger grossierde in de eerste ronde op golfbaan The Dutch in Spijk in bogeys en leverde na achttien holes een kaart in met 75 slagen, liefst 4 boven par. Hij heeft nu al negen slagen achterstand op de leider in het klassement, de Oostenrijker Bernd Wiesberger.