De bijrollen van Makaay en Pothuizen op de dag dat Twente kampioen werd

Op 2 mei 2010, de laatste speelronde van de eredivisie, kolkte het op de Nederlandse velden. Om te beginnen in De Kuip. Daar was Heerenveen binnen 23 minuten tot twee keer toe op voorsprong gekomen, maar wist Feyenoord het spektakelstuk alsnog met 6-2 naar zich toe te trekken. Roy Makaay was de grote man. ‘Het Fantoom’ nam die dag afscheid van het voetbal, en deed dat in stijl: met een hattrick. Zijn laatste balcontact was een prachtige stift van buiten de zestien. Daarna kreeg hij een publiekswissel.

Zo’n 100 kilometer verderop, in Nijmegen, zette Luis Suárez Ajax op voorsprong tegen NEC met een fraai gekromd schot. Het bracht zijn seizoenstotaal op 35. Een indrukwekkend aantal - zoveel goals zou nooit meer iemand in de eredivisie maken - maar er waren die dag meer indrukwekkende mijlpalen. De 84ste gele kaart van Patrick Pothuizen in diezelfde wedstrijd bijvoorbeeld. De afzwaaiende NEC’er nam daarmee het record van Jean-Paul de Jong over, en toonde het publiek zijn ondershirt met daarop het getal 84. Gejuich alom. En ook voor Pothuizen een publiekswissel. Zijn record staat nog steeds.

Maar het draaide die dag natuurlijk om wat er in Breda gebeurde. FC Twente was de laatste speelronde ingegaan met één punt voorsprong op Ajax, en won met 0-2 van NAC. Bryan Ruiz en Miroslav Stoch maakten de goals. De Tukkers veroverden de enige landstitel uit de clubgeschiedenis, en ontketenden een Twents volksfeest dat tot diep in Duitsland te horen was.

Volledig scherm Het kampioensfeest van FC Twente. © ANP

Volledig scherm Patrick Pothuizen 'viert' zijn 84ste gele kaart. © Screenshot