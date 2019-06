De bizarre cijfers van Nadal op Roland Garros

Video In sneltrein­vaart een rondje over het terrein van de FBK Games

9 juni HENGELO - Ze staan op punt van beginnen: de FBK Games. Het gelijknamige stadion in Hengelo staat deze zondag helemaal in het teken van het mogelijke record van Sifan Hassan en andere atletische topprestaties. We nemen een kijkje op het terrein, in sneltreinvaart.