De Boer mist finale competitie VS met Atlanta

Jesse Bosch maakt debuut voor FC Twente: ‘Ging prima voor mijn gevoel’

30 oktober GROESBEEK – In de tweede helft viel er woensdagavond weinig meer te genieten bij De Treffers – FC Twente. Hoogtepunt was het debuut van Jesse Bosch, die na een ruim uur spelen Lindon Selahi verving en dat verdienstelijk deed. De 19-jarige middenvelder uit De Lutte was blij na de 2-0 zege.