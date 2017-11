De Boer niet fit genoeg voor EK veldrijden

Vooruitblik amateurvoetbal Derby’s in de Achterhoek en in Goor, periodekans voor Excelsior’31

11:00 ENSCHEDE – Er staat weer een mooi amateurprogramma voor de deur dit weekeinde, met veel derby’s. Vooral in de Achterhoek is het raak. In Winterswijk, Groenlo en Rietmolen worden derby’s afgewerkt. De Goorse ploegen GFC en Hector nemen het ook tegen elkaar op. Daarnaast kan Excelsior’31 de periode pakken. Een overzicht: