De Boer, Ronhaar en Pluimers naar EK veldrijden

ENSCHEDE - Bondscoach Gerben de Knegt heeft drie regionale coureurs geselecteerd voor het EK veldrijden. In het Italiaanse Silvelle komen Sophie de Boer, Pim Ronhaar en Ilse Pluimers in actie.

Volledig scherm Sophie de Boer in actie tijdens de cross van het Belgische Ruddervoorde. © BSR Agency

„We reizen af met een brede jonge selectie met voor het eerst ook de junior-vrouwen, waarin we met Shirin van Anrooij en Puck Pieterse kandidaten hebben voor de titel. In alle categorieën hebben we kandidaten voor het podium en de titel”, zegt de bondscoach over zijn groep renners.

De Enschedese Sophie de Boer, die afgelopen zondag weer eens in actie kwam tijdens de cross van Ruddervoorde, is een van de vijf vrouwen in de nationale selectie. Die wordt aangevoerd door Europees kampioene Annemarie Worst en bestaat verder uit Maud Kapthijns, Yara Kastelijn en Geerte Hoeke.