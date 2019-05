‘De Champions League winnen met Spurs? Geweldig, maar dan ben ik weg’

De journalist vroeg of Pochettino, na dit seizoen vijf jaar in dienst bij Spurs, een grapje maakte. ,,Nee, dat is geen grap, waarom? Als we erin slagen onder de omstandigheden van dit seizoen de Champions League te winnen, dan moet ik misschien maar eens na gaan denken om iets anders te doen in de toekomst.”



Pochettino acht zijn ploeg morgen in Amsterdam niet kansloos. ,,Het negatieve resultaat in de eerste wedstrijd maakt het natuurlijk moeilijker, maar deze confrontatie is nog niet beslist. We moeten winnen en daartoe zullen we ons topniveau moeten bereiken. De spelers moeten zich vrij voelen, er is niets te verliezen.”



Vorige week won Ajax met 1-0 in Londen. De return is morgen via een liveblog op AD.nl te volgen.



Bekijk hieronder de hoogtepunten uit de persconferentie van Pochettino's collega bij Ajax, Erik ten Hag, en Daley Blind.