De comebacks en de debutanten in de Nederlandse schaatsequipe

Mexico naar finale Onder-17 grijpt naast WK-finale na zinderende strafschop­pen­reeks

5:57 Oranje Onder-17 is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het WK. De ploeg van Peter van der Veen verloor vandaag na een zinderende strafschoppenreeks van Mexico. Na negentig minuten stond het 1-1. In de beslissende penaltyserie miste Nederland drie strafschoppen tegen twee voor Mexico. De laatste misser kwam van middenvelder Youri Regeer, die de 12de pingel tegen doelman Eduardo Garcia aan schoot. Nederland speelt zondag om het brons tegen Frankrijk.