De crossers geven het wielervoorjaar kleur

Door Daan Hakkenberg



Het enige wat ontbrak waren met modder besmeurde gezichten en vrieskou. De Sporza-studio na de finish van Gent-Wevelgem had veel weg van de nazit van het WK veldrijden. ,,Welkom in de cyclocross in Wevelgem,’’ grapte presentator Karl Vannieuwkerke. Mathieu van der Poel schoof als eerste aan, Wout van Aert volgde een paar minuten later. De twee - allebei 24 jaar - rijden al sinds de jeugd tegen elkaar in het veld, verdeelden in de modder de afgelopen vijf wereldtitels en waren zondag de smaakmakers van Gent-Wevelgem. En dan zat Sven Nys, levende veldritlegende en tweevoudig wereldkampioen, ook nog in de studio als commentator.



Wie na de eerste klassiekers van dit voorjaar nog wil beweren dat veldrijden veredelde kermis is, een sport voor hobbyisten, wordt weggehoond. En terecht. Want crossers bepalen de kasseienklassiekers. Van der Poel won al een kleine kasseienwedstrijd in het Franse Denain en maakte indruk in Gent-Wevelgem, zijn eerste wedstrijd in de WorldTour. Dat hij teleurgesteld was met een vierde plek in de sprint achter winnaar Alexander Kristoff tekent zijn brandende ambitie.