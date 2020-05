De dag dat de beste ploeg ter wereld van de kaart werd geveegd

Terug naar 2010 McClaren heeft spijt: ‘Ik had na titel niet weg moeten gaan bij FC Twente’

2 mei ENSCHEDE - Het was de mooiste tijd van zijn leven als trainer. Nadat hij flink was afgegaan als bondscoach van Engeland, hervond Steve McClaren het geluk in Enschede. En hij kreeg enigszins eerherstel in eigen land, want op 2 mei 2010 maakte hij FC Twente landskampioen. Tien jaar later krijgt hij er nog kippenvel van.