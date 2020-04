De dag dat niemand Ayrton Senna kon volgen

Bij de naam Fabio Casartelli denk je niet direct aan olympisch goud in Barcelona, maar aan de jongen wiens leven eindigde in de afdaling van de Portet d’Aspet. Bij Antonio Puerta denk je niet aan de beslissende goal in de halve finale van de UEFA Cup, maar aan de voetballer die een hartstilstand kreeg tijdens Sevilla-Getafe. Diezelfde duisternis omgeeft de naam Ayrton Senna voor veel sportliefhebbers. Je gedachten gaan onwillekeurig naar die dodelijke crash in Imola.

En dat terwijl de Braziliaanse Formule 1-coureur zo’n rijk oeuvre heeft nagelaten. Neem nou de GP van Europa op het circuit van Donington Park in 1993. Het regende die dag. Senna startte vanaf de vierde positie en in de eerste kletsnatte bocht verloor hij zijn plek aan Karl Wendlinger. Daarna opende de Braziliaan de schooldeuren en kon zijn masterclass beginnen. Wendlinger moest er direct aan geloven en Michael Schumacher was de volgende op het menu. De Duitse legende, die toen nog geen legende was, werd buitenom gepasseerd. Zoals je dat bij kinderen en amateurs doet.

Op dat moment had Senna alleen het dominante Williams-duo Damon Hill en Alain Prost voor zich rijden. Nog voor het einde van de eerste ronde had hij ze allebei spartelend in de regen achtergelaten. Maar de masterclass was nog niet afgelopen. Na misschien wel de beste ronde uit de Formule 1-historie, trakteerde Senna de kijkers op een foutloze race. Hij snelde bij het veld vandaan en toen de finishvlag viel, had nummer twee Hill bijna anderhalve minuut achterstand. Alle andere rijders werden op meer dan een ronde gezet.