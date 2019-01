De dag waarop Nathan Rutjes een cultheld werd

Hoe word je een cultheld? Een belangrijke factor hiervoor lijkt te zijn dat je niet een échte held bent. Je moet niet boven het maaiveld uitsteken. Sporters als Epke Zonderland, Sven Kramer en Lionel Messi zouden nooit een cultheld kunnen zijn, hoe ze zich ook gedragen. Een hardwerkende middenvelder bij Sparta, MVV en Roda JC, eentje die meestal niet eens een basisplaats heeft, ja dat zijn prima voorwaarden voor een cultheld.



Uiteraard ben je er dan nog niet. Niet iedere schoffelaar wordt zomaar een cultheld. Je moet wel uit de toon vallen. Een gekleurde muis te midden van de grijze middelmaat. Of juist andersom, een grijze muis in de gekleurde toplaag. Zolang je maar opvalt. Maar niet door wereldprestaties dus, je moet opvallen zonder erbovenuit te steken. Gewoon door jezelf te zijn en in de smaak te vallen bij het volk. Best lastig nog, als je het zo opsomt.



Nathan Rutjes werd een cultheld op 28 januari 2016. Vermoedelijk huisde er al veel langer een cultheld in de olijke Rotterdammer, alleen hadden wij dat nog niet door. Een paradijsvogel die onder de radar vloog in de eerste divisie. In 2015 promoveerde Rutjes met Roda JC naar de eredivisie, en halverwege het seizoen verscheen hij vol in ons beeld toen hij door Frank Snoeks werd geïnterviewd na een wedstrijd tegen FC Utrecht. Het onverbeterlijke enthousiasme en positivisme van de Rotterdammer nam hem direct voor de kijkers in. ,,Ik mag dit nog meemaken’’, straalde hij. ,,Ik geniet van elke minuut en elke seconde die ik mee mag pakken. En dat doe ik vol trots.’’ Positivo Rutjes werd een hit op Dumpert, en gleed moeiteloos het cultheldendom in.



Klik hier voor alle afleveringen van deze rubriek