De deelnemerslijst van de Ronde van Spanje

CIJFERSPEL Deze drie tactische elementen vielen op bij FC Twente - Sparta

9:18 ENSCHEDE - In het seizoen 1983/1984 pakte FC Twente pas in de vierde speelronde van de Eerste Divisie de eerste winst. 35 jaar later, in de Keuken Kampioen Divisie, wordt in de eerste speelronde al gewonnen. Deze drie tactische elementen vielen op bij de 2-1 winst van Twente op Sparta.