De droom van Wout Weghorst blijft nog even een droom

Twentse scheids­rech­ters over doorschui­ven EK: ‘Er zijn momenten waarop voetbal niet belangrijk is’

17:39 OLDENZAAL/ ENSCHEDE - Het EK voetbal van 2020 stond met potlood ingevuld als zijn laatste grote toernooi. Dit had het laatste internationale jaar in de loopbaan van scheidsrechter Björn Kuipers moeten worden. Plakt de Oldenzaler er nu nog een jaar aan vast nu het toernooi is verschoven naar 2021? Bas Nijhuis was in afwachting van een mogelijke plek als videoscheidsrechter op het EK. De Enschedeër ligt er niet wakker van dat het niet doorgaat. „Er zijn momenten waarop voetbal niet belangrijk is.”