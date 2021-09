De droomtiendaagse van Ellen van Dijk: ‘Nu ga ik er wel van genieten’

Erve Asito in extase na heerlijk slotstuk: eerste zege Heracles Almelo is een feit

18:15 ALMELO - Het liep uit op een zinderende slotfase op Erve Asito, maar Heracles Almelo heeft de eerste zege van het seizoen toch echt binnen. Rai Vloet knalde de thuisploeg tegen AZ, ver in blessuretijd met een rake vrije trap, naar de overwinning: 3-2. En dat terwijl AZ vlak daarvoor de 2-2 had binnengeschoten. Het werd een wedstrijd van veel verhalen, met veel emoties, maar het belangrijkste voor Heracles was dat de drie punten in Almelo bleven.