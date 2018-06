De duim van Sanne Wevers is weer in orde

turnenOLDENZAAL - Met de nationale titel op balk op zak kijkt Sanne Wevers (26) vol vertrouwen uit naar het EK over zes weken in Glasgow. Vijf vragen aan de turnster uit Oldenzaal.

Van harte met het behalen van de titel op balk, zondag tijdens het NK. Je hoeveelste Nederlandse titel is het?

„Poeh, goeie vraag. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Volgens mij had ik er al vijf gewonnen."

Maakt dat deze balktitel dan minder belangrijk?

„Zeker niet, ik ben er echt heel blij mee. Vooral ook omdat ik als vanouds op de balk stond. Ik kon lekker mijn oefening turnen en dan is het fijn als je ook een dikke score (14,367 punten) haalt. Het was fijn om even weer die bevestiging te krijgen dat het er nog gewoon in zit. Niet dat ik heb getwijfeld aan mezelf, maar er stond aardig wat druk op mij om tijdens het kampioenschap in een vol Ahoy goed te presteren. Gelukkig lukte dat."

Want je voorbereiding was niet optimaal, toch?

„Klopt, vijf weken geleden ging een duim uit de kom. Op balk had ik daar niet zo veel last van. Ik heb dat hooguit twee weekjes niet kunnen doen. Brug zou ik aanvankelijk niet doen, maar het herstel ging erg goed. In de week voor het NK heb ik besloten brug toch maar te doen. Ik plaatste me zaterdag voor de finale, maar dat werd echt een werkoefening en dat kon je ook zien aan de punten."

Die duim staat het EK begin augustus in Glasgow niet in de weg?

„Nee hoor, de duim is weer in orde. En over zes weken is die achterstand helemaal weggewerkt. Binnenkort is de kwalificatie en ik hoop op het EK in actie te komen op balk en brug."