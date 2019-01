De ene Ozzy is de andere niet

Door Rik Spekenbrink



Het lijkt een wat lullige tatoeage op de borst van Alex de Minaur. ‘109’. Maar de betekenis achter het getal is veelzeggend. De Minaur, een 19-jarig tennistalent uit Sydney, was vorig jaar de 109de man die Australië representeerde in de Davis Cup. Het landentoernooi mag dan in verval zijn geraakt, Down Under is het patriottisme groot.