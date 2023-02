De enige problemen van Patrick Roest? Luxe-problemen

met video Femke Bol opent indoorsei­zoen met officieus wereldre­cord op 500 meter: ‘Ik had geen idee’

Femke Bol heeft haar indoorseizoen zaterdagavond in Boston meteen geopend met een knaller van een tijd. Ze liep de snelste 500 meter ooit gelopen in de wereld: 1.05,63. ,,Het was mijn eerste indoorrace van dit jaar op een onbekende afstand, dus ik had geen idee of ik op het schema van een wereldrecord liep”, zei de 22-jarige Amersfoortse na de race, die ze met grote overmacht won.

9:41