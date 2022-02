De F1-testdagen: nieuwe auto’s, verstoppertje en sowieso één middag regen, desnoods kunstmatig

Door Arjan Schouten

Hoe, wat, waar?

Max Verstappen start meteen vandaag in Barcelona, namens Red Bull Racing. Morgen neemt Sergio Pérez plaats in de RB18 en vrijdag rijden beide coureurs een deel van de dag. Zo pakken de meeste teams het aan in Catalonië, waar de nieuwe auto’s voor het eerst op het asfalt in actie komen en nog een beetje verstoppertje spelen. Zo wordt de Spaanse test niet live op televisie uitgezonden en is er geen live timing. Naar verluidt omdat Bahrein grof geld betaald heeft voor exclusiviteit. Daar wordt een week voor de start van het seizoen half maart nog eens getest en van die drie dagen gaat Formule 1 een grote tv-show maken.



In Barcelona is het nog aftasten en voor de teams vooral zaak om de in windtunnels vergaarde gegevens te vergelijken met het echte werk. Overigens in condities die niet erg vergelijkbaar zijn met de eerste twee races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Nieuw op het circuit in Montmélo is een regentest, waarmee vrijdagmiddag deze testweek besloten wordt. Niet dat er regen verwacht wordt, maar het asfalt wordt desnoods kunstmatig bevochtigd.

Volledig scherm Het circuit in Montmelo. © EPA

Nieuwe auto’s

2022 belooft op papier een compleet onvoorspelbaar seizoen te worden. Nu is Formule 1 doorgaans geen industrie waar de machtsverhoudingen in een wintertje volledig op de schop gaan, maar grote regelwijzigingen zorgen er toch voor dat werkelijk alle teams van nul zijn begonnen op de tekentafel. Het resultaat: bolides die de sport spannender en aantrekkelijker moeten maken. Dat klinkt een beetje vreemd na een van de mooiste seizoensontknopingen ooit, maar ook de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen kon niet verbloemen dat Formule 1 de afgelopen jaren zo zijn beperkingen kende. Veel draaide daarbij om ‘vuile lucht’. Dicht achter een voorganger rijden was extreem lastig, wat de strijd op het asfalt er niet beter op maakte.



Met de nieuwe auto’s moet het vanwege meer grondeffect eenvoudiger worden om te volgen en dus hoopt iedereen op meer strijd op het asfalt. Ook zijn de wagens versimpeld (vering, ophanging, vleugels) en bestaat er een aantal universele onderdelen, wat het veld idealiter dichter bij elkaar zou moeten brengen. Meest in het oog springende transformatie? De 18 inch velgen, die zelfs het zicht van de coureurs beperken. Stuurgedrag, bandenslijtage, alles moet weer opnieuw ontdekt worden. Op motorgebied is een goede start van het seizoen essentieel, aangezien een groot aantal motoronderdelen na de seizoensaftrap qua ontwikkeling bevroren wordt tot 2025, als de nieuwe generatie motoren wordt geïntroduceerd.

Volledig scherm Lewis Hamilton, Toto Wolff en George Russell. © AFP

De 1 op de auto van Max

Fans zijn er niet bij in Spanje, waar getest wordt achter gesloten deuren en alleen pers welkom is. Uit commercieel oogpunt gezien een tegenvaller, want nu Max Verstappen voor het eerst met een 1 op zijn neus rondjes gaat rijden is dat voor zijn fans dé gelegenheid om nieuwe merchandise aan te schaffen. Dat vertrouwde petje met 33 erop? Die is dit seizoen even verouderd, want Verstappen maakt gebruik van zijn recht als wereldkampioen om de 1 op te voeren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lewis Hamilton deed het nooit, in zijn kampioensjaren. De laatste coureur die wel voor een 1 koos: Sebastian Vettel. ,,We gaan er dit jaar vol voor om die 1 op de auto te verdedigen”, sprak teambaas Christian Horner al ambitieus.

Tombola

Altijd weer even wennen bij de testdagen, de nieuwe kleurtjes en de nieuwe gezichten. Zo is de Alpine begin dit jaar opeens roze en kiest Ferrari weer voor net een andere kleur rood. Kent u Alexander Albon nog, die Brit die in 2020 niet het niveau had om gelijke tred te houden met ploeggenoot Max Verstappen? Die vindt u in Barcelona terug in de Williams, waar hij een zeldzame tweede kans krijgt. Valtteri Bottas debuteert namens Alfa Romeo, omdat George Russell op de stoel van de Fin klimt bij Mercedes, naast Lewis Hamilton, die na een winter stilte toch gewoon weer terug is. En helemaal nieuw bij Alfa in de Formule 1 is de Chinees Guanyu Zhou. Goed voor een enorme zak geld, maar volgens de formatie ook gekozen vanwege zijn uitzonderlijke talent.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.