De favoriete finalemomenten van Danny Blind: ‘Het stelde wel wat voor hè’

Podcast | Terugblik op 1995: Ajax wint de Champions League, puur ongeloof

7:00 Een nieuwe AD Voetbal Podcast met een terugblik op de Champions League overwinning van Ajax in 1995. Over de woede-uitbarsting van Frank Rijkaard, over de punter van Patrick Kluivert en de karatetrap van Louis van Gaal. Hidde van Warmerdam spreekt erover met Hugo Borst, Sjoerd Mossou en Ajax-watcher Dick Sintenie van Het Parool.