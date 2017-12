'De frituurpan blijft nog even uit'

Donderdag klokte ze precies dezelfde tijd en nu kan ze het ticket naar Pyeongchang bijna bestellen. Das won verrassend de 500 meter, voor Marrit Leenstra en Letitia de Jong.



Ze had er na afloop amper woorden voor. ,,Dit is vast een heel slecht interview”, zei Das in de persruimte van Thialf. ,,Wat raaskal ik allemaal? Tja, ik ben dit ook niet gewend. Ik heb nog nooit wat gewonnen.”



Ze sprak van een laatste kans, die ze had gegrepen. ,,Zondag word ik 32, over vier jaar schaats ik niet meer. Dus ik heb op een goed moment gepiekt. Ik was geen mislukkeling geweest als ik nooit op de Spelen had gereden, maar dit maakt het wel. De Spelen zijn toch het ultieme doel.”