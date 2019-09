De Gea verlengt contract bij Manchester United

FC Twente begint nu ook nog goed te voetballen

9:04 De vliegende start van FC Twente kreeg zondagmiddag in Sittard het gewenste vervolg. In het diepe zuiden klom de stuntploeg van de eerste weken van het seizoen naar de derde plaats op de ranglijst. De 3-2 zege op Fortuna was slechts een magere afspiegeling van het kwaliteitsverschil.