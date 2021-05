De gelukskus van Kelly en de woorden van tennisicoon Serena: dit was de dag van Max Verstappen

Door Rik Spekenbrink



12.10 uur: Dé vraag van zondagochtend: hoe gehavend is de auto van Charles Leclerc, na zijn crash een dag eerder in de kwalificatie? Ferrari twittert: er is geen serieuze schade geconstateerd. Leclerc start gewoon van pole position.



13.59 uur: In de pitstraat oefent Red Bull nog maar eens de pitstop. Een monteur is op de stoel van Max Verstappen gaan zitten, de auto wordt aangeduwd, banden eraf, banden erop. Het team laat geen moment onbenut om die routine verder te perfectioneren. Een stuk of tien monteurs van Mercedes zien het tafereel een deur verderop aan.