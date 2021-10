De Goffert blijft voorlopig dicht om ingestorte tribune

Het kantoor van NEC en de horeca blijven wel toegankelijk, zegt de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Dat is dinsdag na overleg met de gemeente Nijmegen, eigenaar van het stadion, besloten.



NEC zegt die keuze te begrijpen en nu te bekijken of heis uit te wijken naar een andere locatie voor thuisduels. ,,De gesprekken met andere clubs en de KNVB lopen al sinds gisteren, omdat we hier op voorbereid waren”, zegt een woordvoerder.



Om de oorzaak van de gescheurde tribune te achterhalen, laat de gemeente ingenieursbedrijf Royal Haskoning DHV nu onderzoek doen. De Goffert wordt pas weer opengesteld als blijkt dat het stadion veilig is, meldt de ODRN. Zelf bekijkt die welke controles in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Volgens de omgevingsdienst kan daar nog geen extra informatie over worden gegeven.



,,Voor ons is het van belang dat er gedegen onderzoek wordt uitgevoerd, waarbij in de toekomst de veiligheid van iedereen in het stadion gewaarborgd moet zijn”, vertelt de woordvoerder van NEC.