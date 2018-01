De Graaf uitgeschakeld op WK in Frimley Green

Thijs van Amerongen stopt na dit seizoen met crossen

11 januari OLDENZAAL - Thijs van Amerongen stopt aan het einde van het seizoen 2017-2018 met veldrijden. De 31-jarige veldrijder van Destil-ZZPR.nl is tot dat besluit gekomen omdat hij zich lichamelijk niet meer in staat voelt om bij zijn normale niveau aan te haken. Van Amerongen is afkomstig uit Vorden, maar woont al jaren in Oldenzaal.