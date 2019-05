De Graafschap-huurling Matusiwa mag weg bij Ajax

Pareltjes van Van Persie Met rechts beslissend in de bekerfina­le

18:30 Nog 1 dag en dan houdt Feyenoord-aanvoerder Robin van Persie het voor gezien. In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen ADO kijken we in deze rubriek terug op een imposante loopbaan vol hoogtepunten. Vandaag: de bekerfinale tegen AZ.