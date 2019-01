De Graafschap wil Dessers of Vermeij, Ajax verhuurt Orejuela

Cyriel Dessers is in beeld als nieuwe spits van De Graafschap. Dat meldt de Gelderlander. De Doetinchemse eredivisionist hoopt de 24-jarige Belg in de winterstop te kunnen huren of over te nemen van FC Utrecht. Ook Vincent Vermeij kan op belangstelling rekenen van de Superboeren.



De Graafschap is op zoek naar een doelpuntenmaker en zat onlangs om tafel met Jong Ajax-spits Kaj Sierhuis, maar de talentvolle aanvaller koos ervoor verhuurd te worden aan FC Groningen. Ook Michael de Leeuw was in beeld, maar de oud-Superboer tekende bij concurrent FC Emmen. De Doetinchemse club richt zijn pijlen nu op Dessers of Vermeij en wil met beide spelers om tafel.



Dessers (24) is op een zijspoor geraakt bij FC Utrecht, waar hij nog een verbintenis heeft tot de zomer van 2020. De Belg kan volgens Poolse media ook op interesse rekenen van Lech Poznan, de huidige nummer drie van Polen. Vermeij (24), ex-spits van De Graafschap, staat open voor een tussentijds vertrek bij Heracles Almelo en heeft een aflopend contract.