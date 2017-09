De Greef laatste aanwinst voor Roompot

Hij komt over van het Baby-Dump Cycling Team en was afgelopen seizoen winnaar van de Topcompetitie, waardoor hij automatisch in aanmerking kwam voor een plek bij de procontinentale wielerploeg.

,,Hier had ik niet meer van durven dromen. Ik weet dat ik prima met de fiets kan rijden, maar als je wat ouder wordt is het steeds moeilijker een plaats in het profpeloton te krijgen. Ik ben heel blij dat het nu is gelukt", reageerde de 26-jarige Brabander verheugd op zijn transfer.

Allrounder

De heuvelspecialist won onder meer de Ton Dolmans Trofee in Limburg en liet zien een complete renner te zijn door de sterkste allrounder te worden in de Topcompetitie. De Greef is voorlopig de laatste winnaar van die competitie die automatisch in aanmerking komt voor een verbintenis met Roompot, omdat nog niet duidelijk is of de wielerploeg na volgend seizoen bestaat. De contracten met de hoofdsponsors lopen eind 2018 af.

De grootste aanwinst van de procontinentale Nederlandse ploeg voor het volgend wielerseizoen is Wouter Wippert. De 27-jarige coureur komt over van de Amerikaanse WorldTour-formatie Cannondale-Drapac.