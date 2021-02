De Groot van diep ongelukkig naar euforisch in vijf dagen: ‘Deze koester ik’

Door Rik Spekenbrink



Het was nog twee dagen tot de start van de Australian Open en op haar hotelkamer in Melbourne voelde Diede de Groot (24) zich diep ongelukkig. Uitgeput, fysiek en mentaal helemaal op. De trip naar Australië hakte er om meerdere redenen hard in voor de beste rolstoeltennisster van de wereld. ,,Ik ben hier nu vijf weken en ik heb precies twee rustdagen gehad”, zegt ze telefonisch. ,,Het was door, door, door. Er was geen pauze om even op adem te komen.” Eerst was er de verplichte quarantaine van twee weken, met vijf uur trainen per dag. Meteen daarna begonnen de voorbereidingstoernooien.