De hoogste tijd voor een nieuwe generatie bij OZ&PC

Nieuwe trainer Heracles: 'Maak voetbal makkelijk'

19:54 ALMELO – Verschillende namen passeerden de afgelopen weken de revue, maar met de Duitser Frank Wormuth koos Heracles Almelo voor een verrassende naam. De Duitser is onbekend in Nederland, maar geldt in eigen land als de opleider van Julian Nagelsmann van Hoffenheim en Domenico Tedesco van Schalke 04.