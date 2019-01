De imposante 100+ reeks van MVG blijft maar duren

Door Max van der Put



De absolute uitschieter was twee jaar geleden in de halve finale tegen Raymond van Barneveld. Van Gerwen kwam tot een moyenne van 114.05. Barney (die zijn eerste WK-titel bij de BDO won door in de finale een gemiddelde van 93,96 te gooien) deed het in die partij ook bijzonder goed met 109,34, maar moest naar huis. Vorig jaar kwam er bijna een einde aan de serie van MVG in de partij tegen Gerwyn Price. Uiteindelijk bleef de Vlijmenaar toen uiterst nipt boven de 100 punten gemiddeld: 100,06.