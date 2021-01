De Jong loopt op 1500 meter uit op Schouten in aanloop naar slotafstand

VIDEO Schouten maakt indruk op 3000 meter: ‘Gisteren dacht ik nog: wat heb ik hier te zoeken?’

16 januari Antoinette de Jong heeft na de eerste dag bij de EK allround in Heerenveen de leiding genomen in het klassement. De titelhoudster verloor op de 3000 meter echter een flink deel van haar voorsprong op haar landgenote Irene Schouten. De Jong eindigde als derde in 4.02,19 minuten. Schouten maakte veel indruk met een winnende tijd van 3.57,95.