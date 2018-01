De Jong moet genoegen nemen met zilver op 3000 meter

De 3000 meter was het afsluitende onderdeel van de schaatsdriedaagse in Duitsland, de laatste internationale krachtmeting voor het begin van de Winterspelen in Zuid-Korea (9-25 februari). Nogal wat olympische medaillekandidaten lieten deze wereldbeker schieten.



Voor Blondin was het haar eerste wereldbekerzege op een individuele afstand. Ze schreef al wel vier massastarts op haar naam. Melissa Wijfje (zesde in 4.09,69) en Linda de Vries (zevende in 4.09,92) konden zich niet mengen in de strijd om de medailles.

'Niet topfit, wel goede race'

De Jong was blij met haar optreden in Erfurt, al weet ze dat ze nog niet in topvorm is. ,,Het zijn niet heel goede omstandigheden en ik heb geen heel fit lijf, maar toch heb ik een goede race neergezet. Dat geeft wel weer veel energie als je gisteren weer een 1500 meter niet lekker gereden hebt. Ik haal dus best wel veel vertrouwen uit deze race.''



De schaatster van Justlease.nl kijkt met vertrouwen uit naar de toekomst, met als hoogtepunt de Olympische Spelen: ,,Als ik heel fit ben, zoals op het OKT, kan ik heel veel uit mijn lijf halen. Ik weet nu gewoon hoe ik een goede 3 kilometer kan rijden. Ik kan gewoon nog veel beter.Ik weet nu hoe ik met zenuwen moet omgaan, hoe ik een OKT moet rijden, ik weet wat ik moet doen. Dat is het belangrijkste. Dat ik dit heb laten zien met een niet heel fit lijf, geeft veel vertrouwen en een goed gevoel. Nu klaarmaken voor het echte werk straks'', hint De Jong op Pyeongchang. ,,We gaan de 30ste weg. Nu nog even lekker thuis, dat is wel even fijn. We zijn nu ook alweer twee weken weggeweest. Genoeg Duits gepraat.''

Geen Wüst