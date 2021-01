De Jong na nieuwe allroundtitel: ‘Heel mooi toernooi’

Na een doorwaakte nacht in het hotel in Wolvega kwam het met schaatsster Antoinette de Jong op de slotdag van de EK allround toch nog goed. ,,Ik had zaterdag best veel stress”, bekende de 25-jarige Friezin, die dankzij twee sterke races op zondag (eerste op de 1500 en derde op de 5000 meter) haar Europese titel wist te prolongeren. ,,Daarom was ik vandaag kort na afloop best even emotioneel. Maar nu ben ik vooral heel erg blij.”

De Jong liet zaterdag op de 3000 meter in een rommelige rit veel liggen (derde in 4.02,19). ,,Ik toonde te weinig durf op die afstand”, blikte de kopvrouw van Jumbo-Visma terug. ,,Daar lag ik daarna wakker van. Ik heb lang liggen nadenken over hoe het wel moest. Geen technische fouten maken, lef tonen en laten zien wat je kan. Dat was mijn plan voor de tweede EK-dag en dat is gelukkig goed uitgekomen.”

De Jong mocht op de afsluitende 5000 meter bijna 10 seconden verliezen op Irene Schouten, een vakvrouw op de langere afstanden. Dankzij een moedig begin van de klassementsleidster en een sterk middenstuk kon de ervaren marathonschaatsster haar verwachte aanval niet tijdig plaatsen. ,,Ik wist dat ik de eerste stap moest zetten en ging daarom hard van start”, legde De Jong uit.



,,Ik wilde Irene onder druk zetten in plaats van dat ik achter haar aan zou moeten rijden. Dat lukte uitstekend. Alleen in de laatste twee ronden moest ik haar laten gaan. Dat ik slechts 2 seconden op haar heb toegegeven, stemt me heel tevreden. Ik heb nu wel lef getoond. Voor mij was dit een heel mooi toernooi.”

Schouten: ‘Zat niet meer in’

Ook Schouten verscheen stralend voor de NOS-camera. ,,Voor mij zat er niet meer in, Antoinette is de beste allroundster. Van de 500 tot en met de 5000 meter, ze beheerst alle afstanden gewoon goed. Ik wilde er nog wel invliegen vanaf de start, maar ik kwam er niet doorheen. Pas in het tweede deel ging ik lekkerder rijden. Misschien was het een mentale kwestie of had ik nog last van de 1500 meter. Maar goed, dit EK-zilver heb ik in elk geval te pakken.”

Netherlands' Irene Schouten stretches after her women's 1500 meters allround race of the European Speedskating Championships Allround and Sprint at the Thialf ice arena in Heerenveen, northern Netherlands, Sunday, Jan. 17, 2021.