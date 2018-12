De Jong naar PSG: geen traditie, maar wel samenspelen met Neymar en Mbappé

Door Nik Kok



Daar komt hij aanlopen op De Toekomst, Frenkie de Jong. Tas over de arm, turend in z’n telefoon en natuurlijk die eeuwige glimlach als hij soms even opkijkt. Ook nu. Alsof hij niet net nog serieus gelinkt is aan Paris Saint-Germain voor een bedrag van 75 miljoen euro en er een megatransfer van hem op handen is. Nee, meer nog lijkt het alsof een van de meest gewilde Nederlandse talenten gewoon een pak melk gaat halen bij de supermarkt om de hoek.



Maar dat De Jong daadwerkelijk aan de vooravond staat van een transfer die Nederlandse records zal breken, lijdt eigenlijk geen twijfel meer. Het was ook hét gespreks­onderwerp gisteren op De Toekomst, terwijl er eigenlijk gesproken moest worden over het uitduel van vandaag met PEC Zwolle.



De Jong zelf wilde gisteren niks kwijt over een transfer, zijn trainer Erik ten Hag was summier. ,,Ik heb al Frans met hem gesproken’’, grapte de coach. ,,Ça va? vroeg ik hem.’’ Ten Hag zegt Paris Saint-Germain een mooie club te vinden. ,,Maar andere clubs zijn dat ook.’’



De keuze voor de Franse grootmacht is niet voor iedereen per se een logische. Volgend seizoen speelt De Jong in het Stade Gaston Gérard van Dijon en doet hij zijn schijnbewegingen op het middenveld in het Stade de la Meinau van Racing Strasbourg. De competitie is door de suprematie van PSG niet spannend en er moet elke wedstrijd een fysieke strijd worden gewonnen tegen ploegen die de spreekwoordelijke bus parkeren, wat het kijkspel niet ten goede komt.