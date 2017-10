De Jong onttroont Wüst als nationaal kampioen 3000 meter

Wüst kampte in aanloop naar de Nederlandse titelstrijd met een lichte buikspierblessure, waarna ze last kreeg van haar heup en tegen andere pijntjes aan liep. Naar eigen zeggen verstoorde het haar schaatsen niet, maar uit voorzorg slaat ze de 500 meter vanavond over en ook over de 1000 meter op zondag twijfelt ze.



,,Ik heb niet zodanig last dat het mijn schaatsen verstoort”, zei Wüst voorafgaand aan de 3000 meter. Toch oogde haar schaatsen in het bij lange na niet uitverkochte Thialf minder soepel dan we gewend zijn van de 31-jarige Wüst. Met 4.06,13 kwam ze ruim een halve seconde tekort voor titelprolongatie op de NK afstanden. Het brons was voor Irene Schouten (4.06,31), die in het voorseizoen nog zoveel indruk maakte op de 3000 meter.