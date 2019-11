De Jong raakt steeds meer gewend bij Barça: ‘Heb geen rust nodig’

,,We weten dat het een belangrijke wedstrijd is, want als we winnen zijn we door naar de volgende ronde”, aldus De Jong, die afgelopen weekend met Barcelona met grote moeite won bij Leganés (1-2). Het vertoonde spel zorgde voor veel kritiek. “We weten dat we beter kunnen en we werken eraan. We hebben een geweldig team.”



De Jong (22), die nog maar eens benadrukte dat hij vindt dat ploeggenoot Lionel Messi de Ballon d’Or moet winnen, lijkt zich in Catalonië snel te hebben aangepast en kan rekenen op veel speeltijd. ,,Iedereen is geweldig, maar als ik iemand moet noemen die me veel heeft geholpen dan is het Sergio Busquets”, aldus De Jong. ,,Ik kijk veel naar ploeggenoten om van ze te leren.”



Zelf zegt De Jong geen voorkeur te hebben voor een bepaalde positie, maar trainer Ernesto Valverde is stelliger. ,,Frenkie kan wat meer naar achter spelen, maar ook wat meer voorwaarts om de aanval te kiezen. Sowieso zie ik voor hem meer een centrale rol weggelegd”, aldus Valverde. ,,We moeten bepaalde dingen verbeteren, maar we willen voordeel halen uit het thuisvoordeel en winnen met de fans achter ons.”



FC Barcelona gaat aan kop in groep F met acht punten. Borussia heeft een punt minder.