De Jong trefzeker voor Sevilla, maar Haaland steelt namens Dortmund de show

Ongetwijfeld keken beide ploegen met veel genoegen naar de loting toen Sevilla en Dortmund aan elkaar werd gekoppeld. Sevilla is de ploeg in vorm en verloor al sinds begin januari geen enkele partij, Dortmund slaagde er daarentegen in de laatste zes wedstrijden maar één keer in om te winnen. Het begin was ook voor Sevilla, waar De Jong en Karim Rekik op de bank begonnen. Suso kapte, draaide en schoot via verdediger Mats Hummels de bal in het doel.



Daarna kwam Dortmund beter in de wedstrijd en trok Mahmoud Dahoud de stand gelijk. Op aangeven van Haaland legde hij de bal klaar voor zijn rechtervoet en liet hij doelman Bono kansloos. Niet veel later zette Haaland zelf een aanval op en kreeg hij na een mooie combinatie met Jordan Sancho de bal terug, waarna hij de bal door de benen van Bono in het doel schoot. Vlak voor rust tekende Haaland zelfs voor de 1-3 door uit de omschakeling razendsnel toe te slaan. Goed voor zijn achtste treffer in de Champions League dit seizoen.